Les prix maxima de l'essence et du diesel seront en hausse à partir de vendredi, alors que les cours du pétrole ont sensiblement augmenté ces derniers jours.Selon l'administration de l'énergie (SPF Economie), le prix maximum de l'essence 95 RON E5 à la pompe augmentera de 0,03 euro pour atteindre 1,4070 euro le litre. Augmentations de prix également pour l'essence 95 RON E10 (à 1,3570 euro le litre, +0,027 euro), l'essence 98 RON E5 (1,4230 euro le litre, +0,026 euro) et l'essence 98 RON E10 (1,3900 euro le litre, +0,022 euro). Le gasoil diesel routier n'échappe pas à la hausse. A partir de vendredi, le prix maximum du diesel B7 à la pompe atteindra 1,3840 euro le litre (+0,023 euro) et celui du diesel B10 1,3600 euro le litre (+0,021 euro). De légères hausses de prix touchent par ailleurs le gasoil de chauffage. (Belga)