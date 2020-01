L'international portugais Bruno Fernandes quitte le Sporting Portugal et rejoint Manchester United, a confirmé le club de Premier League sur Twitter. Le milieu de terrain offensif de 25 ans est transféré pour un montant de 55 millions d'euros qui pourrait grimper jusqu'à 80 millions, selon l'accord conclu entre les deux formations cité par la BBC. Le joueur doit encore passer la visite médicale et se mettre d'accord sur les conditions de son contrat.Fernandes a marqué 15 buts en 28 matchs cette saison toutes compétitions confondues. Formé à Boavista, le deuxième club de la ville de Porto, Bruno Fernandes a surtout fait ses gammes en Italie, où il est passé notamment par l'Udinese (2013-16) et la Sampdoria (2016-17), avant de revenir au Portugal en juillet 2017. Son éclosion au Sporting lui a ouvert les portes de la sélection nationale le 10 novembre 2017. Il en a porté le maillot à 19 reprises (deux buts). (Belga)