Le gouvernement portugais a décidé jeudi de durcir ses restrictions sanitaires juste avant la rentrée scolaire, afin de freiner la hausse du nombre de nouveaux cas de coronavirus qui a atteint la veille un plus haut depuis fin avril.Dans le cadre des mesures adoptées jeudi en conseil des ministres, et qui entreront en vigueur mardi prochain, le nombre de personnes pouvant se réunir passera de 20 à 10 dans l'ensemble du pays, comme cela est déjà le cas à Lisbonne et dans sa banlieue depuis fin juin. Comme dans la capitale, la vente de boissons alcoolisées sera interdite partout à partir de 20H00, de même que leur consommation dans les espaces publics. "Nous observons depuis le début du mois d'août une hausse soutenue du nombre de nouveaux cas" quotidiens, a regretté le Premier ministre Antonio Costa devant la presse. Mercredi, le pays a notifié 646 nouveaux cas en 24 heures, le chiffre le plus élevé depuis le 20 avril. Le chef du gouvernement socialiste a toutefois ajouté que la plupart de ces nouveaux cas étaient des personnes âgées de 20 à 39 ans et que la majorité d'entre eux ne ressentait aucun symptôme de la maladie. Pays de 10 millions d'habitants, le Portugal a enregistré un total de 1.852 décès par Covid-19 et 62.126 cas officiellement confirmés, d'après le bilan officiel publié jeudi. L'annonce de ces restrictions intervient alors qu'environ un million de jeunes Portugais feront leur rentrée scolaire entre lundi et mercredi. Dans ce contexte de rebond de l'épidémie, les enceintes sportives ne pourront toujours pas accueillir de public, a précisé M. Costa. Le championnat de football reprendra le 18 septembre. Le Premier ministre portugais a également appelé les entreprises à continuer de promouvoir autant que possible le télétravail ou divers régimes de travail alterné. (Belga)