Le Premier ministre britannique Boris Johnson et sa petite-amie Carrie Symonds ont annoncé samedi qu'ils attendaient un bébé et qu'ils allaient se marier."Le Premier ministre et Mademoiselle Symonds sont très heureux d'annoncer leurs fiançailles et qu'ils attendent un bébé pour le début de l'été", a indiqué un porte-parole du couple à l'agence Press Association. Un porte-parole de Downing Street a confirmé à l'AFP la nouvelle, sans fournir davantage de détails. (Belga)