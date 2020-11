Un hommage national sera rendu samedi à Nice, en présence du Premier ministre Jean Castex, aux trois victimes de l'attaque mortelle au couteau dans la basilique Notre-Dame-de-l'Assomption fin octobre, a annoncé Matignon vendredi.Lors de cette cérémonie qui se déroulera "au sommet de la Colline du Château", le chef du gouvernement fera une allocution à 12H10 et aura "un temps d'échange avec les familles des victimes". Il remettra également des décorations aux policiers municipaux de Nice, selon le déroulé prévisionnel de la cérémonie. Le Premier ministre sera accompagné du Garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, de la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal et de la ministre déléguée à la Citoyenneté Marlène Schiappa. L'auteur de cette attaque le 29 octobre, un Tunisien de 21 ans, Brahim Aouissaoui, avait été stoppé par les policiers qui lui avaient tiré dessus à plusieurs reprises. Jeudi, le pronostic vital de Brahim Aouissaoui, testé positif au coronavirus, était toujours engagé, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier. Au total, onze personnes ont été placées en garde à vue et dix relâchées depuis le début de l'enquête, ouverte par le parquet antiterroriste notamment pour "assassinats en relation avec une entreprise terroriste" et coordonnée par la Sous-direction antiterroriste (Sdat). (Belga)