Le Premier ministre Alexander De Croo rencontrera le 20 octobre prochain son homologue néerlandais Mark Rutte à La Haye, dans ce qui sera son premier déplacement officiel à l'étranger. Les deux chefs de gouvernement ont convenu mercredi de cette visite lors d'une réunion Benelux.Traditionnellement, un nouveau Premier ministre accorde sa première visite de travail à un homologue d'un pays voisin. Cette fois, ce seront donc les Pays-Bas qui disposent également, avec Mark Rutte, d'un Premier ministre libéral. Lors de cette rencontre Benelux, à laquelle le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel - aussi un libéral - a également participé, la lutte contre la crise du coronavirus et le Brexit étaient à l'ordre du jour. Alexander De Croo a souligné qu'une bonne coordination entre les pays du Benelux permet d'empêcher des mesures inutilement drastiques dans la lutte contre l'épidémie. "Cela ne change rien au fait que nous devrons travailler encore mieux ensemble à l'avenir. C'est pourquoi nous soutenons pleinement l'initiative de la présidence allemande (de l'Union européenne) de parvenir à un code couleur uniforme et à un protocole frontalier pour l'ensemble du territoire européen." En ce qui concerne le Brexit, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg soutiennent pleinement le négociateur européen Michel Barnier dans la recherche d'un accord commercial "fort et global". Alexander De Croo a souligné que l'Union européenne et son marché intérieur restent au cœur de notre prospérité. "C'est pourquoi j'ai également discuté d'une approche offensive avec mes collègues néerlandais et luxembourgeois. Nous devons approfondir le marché intérieur, notamment en investissant dans des secteurs tournés vers l'avenir tels que l'économie numérique et durable." Le Benelux prévoit également prochainement une large consultation avec les citoyens et les entreprises, afin qu'ils puissent façonner son agenda. (Belga)