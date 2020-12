Le président algérien Abelmadjid Tebboune est apparu dimanche à la télévision publique pour la première fois depuis près de deux mois et son hospitalisation en Allemagne pour être soigné du nouveau coronavirus."Je suis en convalescence. Cela va prendre encore deux ou trois semaines pour que je reprenne mes forces physiques", a déclaré M. Tebboune, 75 ans, visiblement amaigri, dans un "discours au peuple" prononcé au lendemain du 1er anniversaire de sa victoire électorale. Alors que son absence prolongée avait alimenté rumeurs et désinformation, le chef de l'État a promis d'être de retour parmi les Algériens "dans les plus brefs délais", dans ce discours sur son compte Twitter relayé par la télévision publique. La dernière apparition de M. Tebboune remontait au 15 octobre lorsqu'il avait rencontré le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Plusieurs fois, les autorités algériennes ont annoncé le retour "prochain" du président au pays depuis son hospitalisation en Allemagne. Dès le 24 octobre, M. Tebboune, grand fumeur, s'était mis volontairement à l'isolement après avoir été en contact avec des responsables contaminés par la maladie du Covid-19. Il a ensuite été admis le 28 octobre dans "l'un des plus grands établissements spécialisés" d'Allemagne" après avoir contracté le virus. Arrivé au pouvoir le 12 décembre 2019 avec des velléités réformatrices, M. Tebboune incarne aujourd'hui un pays dans l'impasse et des institutions bloquées. Comme un retour vers le passé, après les espoirs du mouvement de contestation ("Hirak"). L'absence du chef de l'État a replongé l'Algérie dans les affres humiliantes de la fin du règne de son prédécesseur Abdelaziz Bouteflika, quand ce dernier, frappé par un AVC en 2013, avait continué, impotent et aphasique, à assumer la charge présidentielle avant d'être chassé du pouvoir en avril 2019 par le Hirak. Officiellement, M. Tebboune tient toujours les rênes de l'État. Mais ce dernier n'a pu exercer aucune de ses prérogatives depuis près de deux mois: il n'a pas promulgué la nouvelle Constitution -projet phare de son programme électoral-, ni signé la loi de Finances 2021. Élu lors d'un scrutin largement boudé par la population et de ce fait souffrant d'un manque de légitimité, il avait d'abord tendu la main au "Hirak béni", mouvement antirégime suspendu en raison de l'épidémie Covid-19. Il avait aussi promis de bâtir une économie "forte et diversifiée", à même de réduire l'hyperdépendance de l'Algérie aux hydrocarbures. Selon les prévisions du Fonds monétaire international, l'Algérie devrait subir une récession de 5,2% en 2020 ainsi qu'un déficit budgétaire parmi les plus élevés de la région. (Belga)