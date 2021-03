Le président chinois Xi Jinping a appelé l'armée du pays à être constamment prête face aux "instabilités" et aux "incertitudes", ont rapporté mercredi les médias d'État. L'ensemble des forces armées doit "toujours être prêt à répondre à toutes sortes de situations complexes et difficiles", a déclaré M. Xi lors d'une réunion mardi avec la délégation militaire à l'Assemblée populaire nationale (APN), la session parlementaire annuelle de la Chine.Le développement de l'armée doit se concentrer sur "l'état de préparation au combat", a déclaré M. Xi, selon l'agence de presse officielle Xinhua. Le nouveau plan quinquennal de 2021 à 2025 constitue un bon point de départ pour renforcer la défense nationale et l'armée, a-t-il ajouté. Jeudi, à la fin de sa réunion d'une semaine, l'APN approuvera un projet décrivant la voie à suivre ainsi qu'une augmentation de 6,8% des dépenses militaires pour cette année. Xi a déclaré que le plan consistait à renforcer la "dissuasion stratégique de haut calibre" et que l'Armée populaire de libération doit "sauvegarder résolument la souveraineté nationale, la sécurité et les intérêts de développement". Le dirigeant chinois, qui est également le chef du Parti communiste et président de la commission militaire, a déclaré que les développements militaires doivent être motivés par l'innovation et que des efforts supplémentaires doivent être consentis pour rendre la science et la technologie indépendantes. Il a également déclaré que l'innovation liée à la défense avait besoin d'un coup de pouce significatif. La modernisation et l'expansion de l'armée chinoise s'inscrivent dans un contexte de tensions croissantes avec les États-Unis et Taiwan, d'incidents à la frontière avec l'Inde et de différends sur les îles de la mer de Chine méridionale et de la mer de Chine orientale. (Belga)