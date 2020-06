Jean-Paul Servais, le président de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), a été réélu au poste de vice-président de l'OICV-IOSCO, l'organisation internationale qui regroupe les autorités de contrôle des marchés financiers, annonce vendredi la FSMA dans un communiqué. Il s'agit d'un mandat de deux ans.M. Servais assume cette fonction depuis 2016. L'OICV-IOSCO a été fondée en 1983 et compte 129 autorités de contrôle, issues de 115 pays, comme membres. Ces membres réglementent plus de 95% des marchés mondiaux des capitaux. L'organisation a pour but de promouvoir la collaboration entre les autorités de contrôle des marchés et d'élaborer des normes et bonnes pratiques au niveau international. "Cette réélection atteste de la reconnaissance du travail accompli par la FSMA, au niveau national comme au niveau international, comme le démontrent les nombreuses initiatives de la FSMA prises en exemple au niveau international", commente M. Servais (Belga)