Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a pris connaissance "avec stupeur" des images et des propos publiés sur Facebook par Julien Reintjens, un conseiller communal MR à Châtelet, à l'égard de la police. "Je condamne fermement une telle attitude qui n'a pas sa place au MR", a réagi mardi sur Twitter le président des libéraux francophones."J'ai demandé le renvoi de l'intéressé devant le comité de conciliation et d'arbitrage du Mouvement qui mènera la procédure qui s'impose", a-t-il poursuivi en assurant que "le MR soutient sans relâche les femmes et les hommes qui nous protègent au quotidien". Conseiller communal à Châtelet, Julien Reintjens avait publié sur Facebook plusieurs messages contre la police, affirmant notamment vouloir "casser du casque" en marge de la Boum 2 organisée le 1er mai dans le Bois de la Cambre. (Belga)