Le président israélien Reuven Rivlin s'est dit préoccupé par les attaques antisémites à l'étranger, à la lumière du récent conflit entre Israël et la bande de Gaza, qui a suscité des rassemblements dans le monde entier. Lors d'une réunion avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken mercredi, M. Rivlin a évoqué les incidents survenus aux États-Unis, tout en remerciant le président américain Joe Biden pour son soutien "solide et manifeste".M. Blinken a déclaré qu'il avait conscience de la dernière flambée de violence antisémite aux États-Unis et a qualifié les dernières attaques de "choquantes" et "ignobles". Des rassemblements antisémites ont également eu lieu dans d'autres pays, dont l'Allemagne, au cours du dernier conflit opposant Israël et la Palestine. "Quand nous voyons la réémergence d'incidents antisémites, c'est un signe avant-coureur, qui suggère presque toujours que d'autres suivront, dirigés contre d'autres communautés", a déclaré le secrétaire d'État américain. M. Rivlin a également déclaré qu'il était "inconcevable" que le mouvement Hamas, qui dirige Gaza, ne soit pas considéré comme un groupe "criminel de guerre" dans le monde et a exhorté les pays à le désigner de la sorte. Le Hamas est considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis, l'Union européenne et d'autres pays. Israël et les militants palestiniens de Gaza ont jusqu'à présent respecté le cessez-le-feu entré en vigueur vendredi matin, après 11 jours d'une escalade militaire qui a fait plus de 250 morts à Gaza et 13 en Israël. M. Blinken est en visite en Israël cette semaine dans le cadre d'une tournée dans la région pour aider à consolider ce cessez-le-feu. (Belga)