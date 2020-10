Le deuxième débat présidentiel opposant le président républicain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden se tiendra de manière virtuelle afin de garantir la sécurité des candidats face au coronavirus, ont annoncé jeudi les organisateurs."Les deux candidats participeront (au débat) depuis des lieux séparés et à distance", tandis que le modérateur et un panel d'Américains sélectionnés pour interroger les candidats seront à Miami en Floride, a indiqué la commission organisatrice dans un communiqué. Ces nouvelles modalités du débat, toujours prévu le 15 octobre, sont annoncées une semaine après la révélation de la contamination de Donald Trump par le coronavirus. (Belga)