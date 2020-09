La société bruxelloise Ether Energy, qui avait pour projet d'implanter 58.004 panneaux photovoltaïques sur une surface d'un peu plus de 20 hectares à Warnant (Anhée), a abandonné son projet, indique jeudi la commune d'Anhée."Le SPW (Service public de Wallonie), département de l'Aménagement du territoire et de l'urbanisme, nous informe que le promoteur du projet d'implantation de 58.004 panneaux photovoltaïques à Warnant renonce à sa demande de permis", précise la commune. Ce projet, qui était encore à l'enquête publique il y a deux jours, suscitait pas mal de craintes chez de nombreux habitants de la commune. Ces derniers s'étaient réunis au travers d'un collectif de défense et avaient lancé une pétition, distribué des tracts et avaient prévu d'organiser une marche de sensibilisation ce dimanche 20 septembre. Ils craignaient que ce projet ait un impact notamment sur le paysage et la biodiversité. "Des quantités de friches industrielles ou de plaines bordant les grands axes routiers pourraient parfaitement accueillir de tels projets", expliquait Eric Frolli, l'un des membres du collectif. (Belga)