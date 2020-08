Le propriétaire de TikTok est prêt à vendre la partie américaine du réseau social

Le géant chinois de l'internet ByteDance est prêt à vendre l'intégralité de la partie américaine de l'application, rapportent samedi le New York Times et l'agence de presse Bloomberg.Le groupe chinois ByteDance est le propriétaire de la très populaire application TikTok, réseau social que le président Donald Trump a annoncé, vendredi, vouloir interdire aux États-Unis. M. Trump soupçonne l'application américaine de transmettre les données de ses utilisateurs au gouvernement chinois. La directrice générale américaine de TikTok, Vanessa Pappas, avait répondu à M. Trump samedi en déclarant que le réseau social "n'ira nulle part" et qu'il était "là pour le long terme". Selon ByteDance, l'application compte 100 millions d'utilisateurs aux États-Unis, soit près d'un tiers de la population américaine. Microsoft serait l'une des entreprises en pourparlers avec ByteDance pour le rachat du réseau social. Il n'y a pas encore eu d'annonce sur le prix de TikTok. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.