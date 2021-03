Le Parti socialiste a déposé une proposition de loi à la Chambre visant à rendre gratuit l'ensemble des transports publics pour aller se faire vacciner, à l'instar de ce qui a été décidé en Wallonie où les TEC seront gratuits pour les voyageurs à destination et en provenance des centres de vaccination. Il y a un accord de principe allant dans le même sens à Bruxelles en ce qui concerne la STIB qui doit toutefois encore formaliser la mesure."Nous avons déposé un texte à la Chambre demandant au gouvernement fédéral que la convocation soit un 'pass vaccin' sur l'ensemble du réseau de transports publics. Il est essentiel que toutes les sociétés de transport public ouvrent leurs portes aux citoyens munis de leur convocation pour se faire vacciner", souligne la députée socialiste Mélissa Hanus. "Je réinterrogerai le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, cette semaine sur cette gratuité des transports pour se faire vacciner et la coordination avec les régions et l'ensemble des sociétés de transport public", ajoute-t-elle. (Belga)