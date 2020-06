Le PS reste opposé à la suppression de la Cour d'assises et du jury populaire - A. Laaouej

Le PS a tenu à réaffirmer lundi son opposition à la suppression de la Cour d'Assises et du jury populaire. "C'est l'incarnation de la participation du peuple à l'oeuvre de la Justice et un des fondements de la démocratie", a souligné le chef du groupe PS à la Chambre Ahmed Laaouej.Celui-ci a tenu a rappelé cette position du Parti Socialiste, après l'annonce, vendredi dernier, du dépôt récent d'une proposition de loi du CD&V portant sur une réforme de la procédure pénale et dont un des volets vise à décharger les Cours d'assises au profit de "Cours criminelles". Autre rappel de M. Laaouej: un première tentative de modification de loi du ministre CD&V de la Justice Koen Geens allant dans ce sens avait été annulée par la Cour constitutionnelle. Mais au-delà de cela, a dit celui-ci lundi, les mega-procès d'assises sont rares et on ne comprendrait pas qu'alors que précisément la société toute entière a subi de plein fouet la douleur notamment d'actes terroristes, elle soit écartée de l'action de la Justice. "C'est totalement inacceptable, et la PS s'y opposera, a-t-il conclu. (Belga)

