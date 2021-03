La proposition de résolution du PTB réclamant la mise en place d'une commission spéciale qui permettrait d'auditionner les "mains invisibles" dans la saga Nethys, a été rejetée, lundi après-midi, par les parlementaires de la commission Affaires intérieures de l'assemblée régionale."La justice instruit 12 dossiers autour de Nethys. Elle ouvrira toutes les portes nécessaires et ira au fond du dossier. Nous la soutenons dans ce travail de fond mais le parlement ne doit pas être son anti-chambre et je vois pas quelle plus-value pourrait dès lors avoir une commission spéciale du parlement", a justifié pour le PS Mourad Sahli. "Les responsables de Nethys, d'Ogeo, d'Integrale, de l'aéroport de Liège ont été virés. Quel est l'impact du PTB sur ces étapes depuis la commission spéciale Publifin? Zéro. Vous n'avez rien fait", a pour sa part souligné le député Ecolo Olivier Bierin. "Aujourd'hui, c'est à la justice de travailler. Et s'il y a des mains invisibles dans ce dossier, elle interviendra. Une commission spéciale ne ferait que nuire à son travail", a-t-il ajouté. "Le travail judiciaire est en cours. Faisons-lui confiance", a renchéri Jacqueline Galant (MR). "Les partis traditionnels déclarent vouloir une nouvelle gouvernance mais rien ne change. Leur nouvelle gouvernance est déjà périmée", a de son côté réagi le chef de groupe du PTB au gouvernement wallon, Germain Mugemangango, en rappelant que la démarche de son parti était dictée par une volonté de transparence. Dimanche, le parti de gauche radicale avait annoncé qu'il déposerait, ce lundi, une proposition de résolution demandant la mise en place d'une commission spéciale afin d'auditionner "les mains invisibles" du dossier Nethys, dont Daniel Bacquelaine, Pierre-Yves Jeholet et Jean-Claude Marcourt. (Belga)