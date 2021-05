Ce mardi 1er juin, le journal L'Avenir changera d'identité graphique, annonce vendredi la rédaction du quotidien wallon dans un communiqué. Élaborée par un studio de graphisme parisien, la nouvelle mouture, validée par la rédaction et quelques lecteurs, se veut plus moderne et plus aérée afin d'offrir un meilleur confort de lecture.Concrètement, les lecteurs pourront découvrir une nouvelle "Une" et profiter de codes couleurs qui définiront les différentes sections du journal (Temps forts, Belgique, Monde, Région, Sports, Culture). La qualité des photos et leur mise en évidence ont également fait l'objet d'une attention particulière. La nouvelle maquette est le fruit d'une réflexion de plusieurs mois au sein du journal à laquelle ont participé les membres de la rédaction mais également certains abonnés, consultés lors de l'organisation de tables de lecteurs. Le journal L'Avenir, dont le siège est situé à Bouge (Namur), a été racheté en juillet 2020 par le groupe de presse IPM, éditeur des journaux La Dernière Heure (DH) et La Libre Belgique. En mars dernier, le conseil d'administration des Editions de l'Avenir a désigné Thierry Remacle, qui était jusqu'à alors rédacteur en chef adjoint de la DH, comme nouveau rédacteur en chef de L'Avenir. (Belga)