Les experts de l'OMS dépêchés en janvier en Chine pour étudier les origines de la pandémie publieront leur rapport, élaboré avec les experts chinois, "très probablement" la semaine prochaine, et non cette semaine, a annoncé mardi l'agence onusienne."Le rapport n'est tout simplement pas prêt", a déclaré un porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Christian Lindmeier, lors d'un point de presse de l'ONU à Genève. "Ce que nous entendons dire de la part des membres de la mission, c'est que le rapport sera très probablement publié la semaine prochaine", a-t-il ajouté. La publication de ce rapport est très attendue. Initialement, l'OMS avait dit que l'équipe d'experts, qui a séjourné 4 semaines à Wuhan, diffuserait rapidement un rapport préliminaire avant le rapport final. Ce projet de document préliminaire avait finalement été abandonné courant février, mais sans véritables explications. Puis le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait annoncé le 5 mars que le rapport serait publié dans la semaine du 15 mars, en promettant d'en donner la primeur aux Etats membres "avant sa publication" et de leur en exposer les conclusions. L'OMS a été chargée par une résolution adoptée en mai 2020 par ses membres d'étudier les origines du SARS-CoV-2, le coronavirus qui donne le Covid-19, en collaboration avec des experts chinois. La sélection des spécialistes a pris beaucoup de temps, et les experts, reconnus par leur pairs dans leur diverses spécialités, n'ont pu se rendre en Chine qu'en janvier, après de longues discussions entre Pékin et l'OMS. Au cours d'une longue conférence de presse à Wuhan à la fin de leur mission, les experts de l'OMS avaient exposé les différentes hypothèses de travail sur la manière dont le virus qui cause le Covid-19 est passé d'un animal à l'homme. Ils avaient semblé exclure l'hypothèse que le virus ait pu s'échapper de l'institut de virologie de Wuhan, la jugeant hautement improbable. Mais le directeur général de l'OMS avait peu après rectifié le tir en affirmant que "toutes les hypothèses restent sur la table" pour expliquer l'origine de la pandémie. (Belga)