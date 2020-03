L'agence de notation financière Fitch a donné à la Flandre la note "AA", a annoncé mercredi le ministre flamand du Budget Matthias Diependaele. La Région reçoit de la sorte la note la plus haute des entités du pays."La Flandre est en pleine forme. Cette note indépendante AA de Fitch confirme à nouveau cette affirmation", s'est réjoui le ministre. "Le rating de Fitch concerne aussi le futur et montre que nous avons confectionné en Flandre un budget pluriannuel solide. Nous sommes un gouvernement qui investit sans laisser les dettes aux générations suivantes." Cette note permettra à la Flandre de bénéficier de taux d'intérêt plus favorables et de mieux résister aux chocs économiques, et facilitera les investissements étrangers, a-t-il ajouté. La Belgique est quant à elle notée "AA-". (Belga)