Le Real Madrid d'Eden Hazard et Thibaut Courtois a programmé un entraînement lundi matin, rapporte le quotidien espagnol AS samedi. Pour la première fois en plus de 50 jours, Zinedine Zidane va pouvoir dispenser une séance d'entraînement à Valdebebas. L'Atletico Madrid, de son côté, a repris samedi.Le club madrilène a inscrit à son agenda sur son site une séance pour lundi, 11h00, sans public. AS ne précise pas les modalités de la séance. La crise du coronavirus a stoppé le championnat espagnol le 12 mars. LaLiga espère toujours pouvoir reprendre le championnat, mais aucune date n'a encore été avancée. Comme dans les autres clubs espagnols, des tests de dépistages du Covid-19 ont eu lieu cette semaine au Real. Mercredi à Valdebebas, les joueurs ont été accueilli par Zinédine Zidane avec qui ils ont pu converser quelques minutes. "Le Real Madrid remplit ainsi les protocoles de santé fixés par le Gouvernement pour pouvoir retrouver la compétition avec toutes les garanties sanitaires", avait communiqué le Real. L'Atletico Madrid a posté des photos samedi sur les réseaux sociaux. "De retour ! Les joueurs travaillent individuellement, répartis sur les différents terrains du complexe d'entraînement", a écrit le club madrilène. Au classement, Barcelone est en tête, avec deux points seulement d'avance sur le Real Madrid après 27 journées. L'Atletico pointe à la 6e place avec 45 unités au compteur. Parmi les grands championnats européens, la Bundesliga en Allemagne a prévu une reprise le 16 mai, tandis que la Premier League en Angleterre et la Serie A sont incertains de pouvoir reprendre et dans quelles conditions. En France, la Ligue a décidé d'arrêter définitivement la saison, consacrant le PSG champion. (Belga)