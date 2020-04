Le report du départ du Tour de France de deux mois offre la possibilité à Christopher Froome de revenir au meilleur de sa forme. La Britannique, quadruple vainqueur de la Grande Boucle, avait besoin de temps pour se remettre d'une blessure encourue au Critérium du Dauphiné l'été dernier. Froome avait fait son retour dans le peloton au printemps mais la question était de savoir s'il pouvait être en bonne condition pour aller chercher une cinquième victoire finale sur le Tour en juillet."C'est incroyable comme il s'entraîne chez lui", a déclaré Dave Brailsford, le patron de l'équipe Ineos, au Times. "Le matin, il est dans sa salle de sport puis il monte sur son vélo d'entraînement. Cela fait mal aux yeux de le voir travailler pendant des heures. Je pense que ce report ne fait que le motiver encore plus." Selon Brailsford, la longue absence de Froome au haut niveau peut se transformer en avantage. "Le temps qu'il a perdu lui donne l'inspiration d'aller plus loin que ses concurrents." Froome a remporté le Tour de France en 2013, 2015, 2016 et 2017 et a encore besoin d'une victoire pour égaler Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain. Le Tour de France, initialement prévu du 27 juin au 19 août, a été reporté du 29 août au 20 septembre. (Belga)