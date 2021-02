Le retour en train des touristes d'un jour se passe bien, a fait savoir la SNCB samedi soir. Comme en matinée, la compagnie ferroviaire a déployé trois trains supplémentaires, prêts à gérer l'afflux de touristes qui avaient décidé de profiter du beau temps.L'affluence ne concernait pas uniquement la Côte, mais aussi Anvers et l'Ardenne. Pour tout le week-end, la SNCB a prévu 10 trains en stand-by en plusieurs endroits stratégiques. Ceux-ci peuvent être mobilisés rapidement en cas de forte affluence. La SNCB est également en contact avec les polices locale et fédérale. Des agents de sécurité sont par ailleurs déployés dans les gares pour répartir le plus possible les passagers lorsqu'il y a trop de monde. Ces mesures ont fonctionné, selon Dimitri Temmerman, porte-parole de la SNCB. "Dans l'ensemble, cela s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'incidents majeurs", a-t-il déclaré. La compagnie ferroviaire continue cependant de conseiller aux voyageurs de consulter l'application SNCB avant le départ. Celle-ci renseigne sur le degré d'occupation des trains. (Belga)