Le roi Philippe a visité mardi un camp dédié à l'apprentissage du néerlandais organisé à Gand par l'ASBL Roeland. L'association, qui organise également des camps en français et en anglais pour les jeunes, fête son cinquantième anniversaire et a été reconnue comme organisation royale. À son arrivée vers 10h00, le Roi a reçu une paire de bas portant le logo de Roeland.Après une présentation par les volontaires et responsables, le Roi a participé aux côtés des jeunes à un atelier linguistique consistant à simuler une interview journalistique avec des célébrités. Ils ont également joué au Pictionary. Les jeunes n'ont été informés que lundi de la venue du Roi. "C'est un grand honneur pour nous", a déclaré Nathanëlla Monsaert des séjours linguistiques de Roeland, après la visite. "La crise du coronavirus a été très intense. Nous avons seulement reçu il y a un mois la permission du GEES (Groupe d'experts en charge de la stratégie de déconfinement) d'organiser nos camps. En un mois, nous avons donc dû abattre un travail de six mois. La visite royale confirme que nous faisons du bon travail." Dirigé par 10 volontaires, le camp accueille un groupe limité d'une quarantaine de jeunes en raison du coronavirus. Pendant la visite, qui a duré une heure, tout le monde portait un masque buccal. (Belga)