Le roi Philippe se rendra dans quatre commerces familiaux du centre de Bruxelles dimanche, veille de la réouverture des magasins après le confinement, a indiqué samedi le Palais dans un communiqué.Le souverain rencontrera de 15h00 à 16h30 les gérants de la librairie Tropismes, du torréfacteur Cafés Delahaut, de la boutique d'art et de design On And On et, enfin, de la boutique de jouets pour enfants The Grasshopper. Il abordera avec eux l'impact du confinement sur leur commerce, les préparatifs en vue de la réouverture ainsi que les perspectives d'avenir pour les commerçants de détail. Le Roi souhaite ainsi exprimer son soutien aux commerçants et aux indépendants, fortement impactés par les mesures prises pour enrayer la pandémie du Covid-19. (Belga)