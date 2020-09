Mardi soir, le roi Philippe et la reine Mathilde ont assisté à la première mondiale de "Für Jan Van Eyck" dans la cathédrale Saint-Bavon de Gand. La pièce musicale, écrite par le compositeur estonien Arvo Pärt à l'occasion de l'année thématique "OMG! Van Eyck was here", était interprétée par l'ensemble Collegium Vocale à la veille du Gent Festival Van Vlaanderen.La courte pièce, destinée à être jouée par une chorale et un orgue, est inspirée du célèbre chef-d'œuvre de Jan Van Eyck, "L'Adoration de l'Agneau Mystique". Le concert est interprété par l'ensemble Collegium Vocale, qui fête cette année son cinquantième anniversaire. "Für Jan Van Eyck" sera à nouveau joué le 24 septembre à l'église Saint-Jacques. Alors que 150 concerts étaient prévus au début de l'année, l'ampleur de la 63e édition du Gent Festival Van Vlaanderen a dû être réduite en raison du coronavirus. "Il s'agira donc d'une petite mais belle édition", a déclaré la directrice Veerle Simoens. Le Gent Festival Van Vlaanderen se tiendra jusqu'au 3 octobre. (Belga)