Par rapport à la grippe, les enfants semblent jouer un rôle moindre, voire faible, dans la transmission du nouveau coronavirus aux personnes plus âgées, a indiqué jeudi le Centre de crise lors de son point presse quotidien."Les données dont nous disposons actuellement, y compris dans les pays proches, tendent à montrer que les enfants jouent un rôle modéré dans la propagation du virus", a précisé jeudi Yves van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19. Le professeur a pointé des recherches réalisées aux Pays-Bas. "Ces études montrent que le taux d'anticorps contre le virus est à peu près la moitié chez les enfants que celui chez les adultes", a expliqué l'expert. Dans le cas de la grippe, ce sont très souvent les jeunes enfants qui transmettent l'infection aux adultes et aux personnes plus âgées. Cela semble être peu le cas du Sars-Cov-2 actuellement. (Belga)