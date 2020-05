Le secteur brassicole estime à 400 millions d'euros les pertes qui seront accumulées par les brasseries en mars, avril et juin. Cela correspond à 10% du chiffre d'affaires annuel du secteur, a fait savoir la fédération des Brasseurs belges. Ces calculs misent sur une réouverture de l'horeca le 8 juin.Cafés et restaurants représentent en effet 42% de la consommation de la bière en Belgique et leur fermeture depuis la mi-mars pèse forcément sur l'activité des brasseries. La consommation de bière en Belgique a baissé de 50% en avril et le secteur n'a pas pu compter sur la grande distribution pour compenser la fermeture des cafés. "Après un léger phénomène de constitution de stocks aux environs du 13 mars, on a assisté à une stabilité des ventes dans le 'retail' en mars avant un recul de 5% en avril", commente Jean-Louis Van de Perre, président des Brasseurs belges. Parmi la grosse centaine de membres que compte la fédération, 35% ont dû interrompre partiellement ou totalement leur activité. La perte des volumes de bière de mars à juin est estimée à un million d'hectolitres, souligne M. Van de Perre. "Ce sont des chiffres dramatiques, qui n'ont plus été vus depuis la Deuxième Guerre mondiale." Les responsables de la fédération espèrent une réouverture le 8 juin de l'horeca. "Nous soutenons une réouverture rapide mais sous de strictes conditions. Nous ne voulons pas rouvrir pour refermer deux mois plus tard." Outre des masques buccaux pour le personnel et le respect de la distance sociale, le secteur, en concertation avec les fédérations horeca et les fournisseurs, pense à un système de réservations, si possible, et à n'exploiter que les places assises d'un établissement, dans un premier temps. (Belga)