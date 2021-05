Le Service Public de Wallonie (SPW) a annoncé mardi la mise en ligne d'un tout nouveau site spécialement dédié aux inondations en Wallonie. L'objectif est de fournir tous les renseignements utiles en la matière aux citoyens, aux administrations et aux professionnels du bâtiment.Fruit de la collaboration entre le SPW, les Provinces, les Universités, les Contrats de Rivière et les acteurs du cycle de l'eau, le site réunit en un seul point des informations qui étaient auparavant dispersées entre plusieurs acteurs (gestionnaires de cours d'eau, Centre de crise, etc.) afin d'en simplifier l'accès. Concrètement, le site "Inondations en Wallonie" propose, entre autres, un suivi des eaux en temps réel, une cartographie des zones à risque ainsi qu'un onglet "gestion de crise" qui concentre toutes les recommandations sur la façon de réagir en cas de crue (plans d'urgences, systèmes d'alertes, signalement de zones inondées, etc.). Une partie dédiée à l'urbanisme fournit également les données nécessaires à la conception de projets respectant la contrainte d'inondation. Mis en ligne au mois de mai en prévision des orages qui marquent souvent le début de l'été, le site sera amené à évoluer et à s'enrichir de nouveaux contenus au cours des prochains mois. (Belga)