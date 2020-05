Arrivé en fin de contrat le 30 juin, l'entraîneur Peter Maes ne renouvellera pas son contrat avec le Lommel SK, a confirmé jeudi le club du Limbourgeois de football qui évolue en Proximus League.Maes, 55 ans, était en charge de Lommel depuis le 17 octobre dernier et a assuré le maintien en D1B de l'équipe. Les Limbourgeois ont connu des problèmes financiers, mais ils ont disparu après le rachat du club par City Football Group (CFG). Lommel a été intégré dans un réseau de clubs dont l'enseigne la plus importante est Manchester City. Maes, qui a défendu le but du Lommel SK de 1982 à 1989, a successivement entraîné le Verbroeding Geel (2002-2006), le FC Malines (2006-10), Lokeren (2010-15), le Racing Genk (2015-17) et encore Lokeren (2017-18). En 2018, Maes a été impliqué dans le scandale du football "mains propres". Le Limbourgeois a été soupçonné de blanchiment d'argent et d'appartenance à une organisation criminelle. Il a passé une nuit dans une cellule de police. A la suite de cet événement, le 27 octobre 2018, il a été licencié par Lokeren. (Belga)