Le SLFP Police partage une vidéo de faits de violences envers des policiers à Anderlecht

Le Syndicat Libre de la Fonction publique (SLFP) Police a partagé mercredi soir une vidéo témoignant de violences contre des policiers en mission dans la commune bruxelloise d'Anderlecht. Le syndicat interpelle le Secrétaire d'Etat Pascal Smet et le ministre flamand Benjamin Dalle à ce sujet.Dans les colonnes de Het Nieuwsblad, le vice-président national du Syndicat Libre de la Fonction publique (SLFP) Police, Vincent Houssin, explique qu'il s'agissait d'une arrestation d'un suspect pour faits graves. "Nous partageons ces images pour attirer l'attention: cela ne peut pas continuer de la sorte", met-il en garde. Dans la vidéo en question, des policiers, en train de procéder à l'arrestation, sont pris à parti par des passants, insultés et violentés. "Comment nos collègues font leur travail à Anderlecht (Chaussée de Mons)... Que pensez-vous Pascal Smet et Benjamin Dalle ? Nos collègues auraient-ils dû faire autrement ? Était-ce une priorité? ", a commenté le syndicat sur sa page Facebook. Mi-avril, le Secrétaire d'Etat à l'Urbanisme Pascal Smet (one.brussels-sp.a) avait soulevé des questions sur la course-poursuite de la police qui a mené à la mort d'un jeune homme de 19 ans d'Anderlecht. Il se demandait notamment si le contrôle était une véritable priorité pour la police. Quant au ministre flamand chargé de Bruxelles, Benjamin Dalle (CD&V), il avait demandé après les faits de la compréhension pour la situation de nombreux jeunes. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.