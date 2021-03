Le soleil va se montrer de plus en plus présent ces prochains jours et cela s'accompagnera d'une montée progressive des températures. Il fait déjà plus chaud dimanche que samedi avec des maxima de 14 degrés, selon les prévisions de l'Institut météorologique (IRM).Les nuages seront encore présents le long de la frontière des Pays-Bas. Les maxima iront de 10 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 14 degrés en Flandre. Le vent de sud-ouest sera modéré à parfois assez fort avec des rafales de 50 à 60km/h. Dans la nuit de samedi à dimanche, le ciel se dégagera et les températures redescendront entre 2 et 5 degrés en Ardenne et entre 6 et 8 degrés en Basse Belgique. Le mercure va décoller lundi et mardi avec un temps ensoleillé et très doux et des maxima de 15 à 17 degrés en Ardenne et de 17 à 18 degrés dans les autres régions, voire 19 degrés en Campine pour lundi. Mardi s'annonce printanier avec des températures dépassant les 20 degrés. (Belga)