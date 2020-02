La présidente de Groen Meyrem Almaci a quitté lundi après-midi le Palais-Royal où elle a été reçue par le roi Philippe sans faire de déclaration. L'agenda des audiences de mardi prend forme petit à petit: se présenteront successivement mardi matin, les présidents du sp.a, du MR et d'Ecolo.Celui du sp.a, Conner Rousseau est attendu à 9 heures. Une heure plus tard, ce sera au tour de son collègue du MR Georges-Louis Bouchez, suivi, à 11 heures des co-présidents d'Ecolo Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet. Lundi, le Roi devait encore recevoir le président de la N-VA, Bart De Wever. (Belga)