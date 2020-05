Comme le Club de Bruges et le Standard de Liège avant lui, le Sporting d'Anderlecht a annoncé samedi mettre en vente des masques buccaux aux couleurs du club afin de lutter contre la pandémie de Covid-19.Le RSCA met en vente des paquets de trois masques au coût de 15 euros. Le Sporting bruxellois reversera 3 euros par paquet à l'hôpital Joseph Bracops, situé à quelques encablures du stade. Les masques sont lavables à 60 degrés, couvrant le nez, la bouche et le menton. Livrés à domicile à partir du 20 mai et disponibles au fan shop du club dès que les mesures gouvernementales le permettront, les masques peuvent être pré-commandés via le site du RSCA. (Belga)