Le gouvernement sri-lankais a décidé jeudi d'avancer les vacances scolaires et de fermer toutes les écoles par mesure de précaution pour éviter la propagation du coronavirus.Les vacances scolaires devaient commencer le 3 avril mais ont été avancées de deux semaines. Toutes les écoles resteront fermées jusqu'au 20 avril, a annoncé le ministre local de l'Education Dullas Alahapperuma. "La panique des parents a conduit le gouvernement à déjà annoncer les vacances", a-t-il expliqué. Le Sri Lanka a jusqu'à présent détecté deux patients infectés par le coronavirus: l'un d'eux est un touriste chinois qui s'est remis et a quitté le pays tandis que l'autre, un guide touristique local, est toujours sous traitement. Jusqu'à présent, plus de 600 personnes, pour la plupart des Sri Lankais qui sont rentrés de Corée du Sud et d'Italie, ont été placés en quarantaine pendant 14 jours avant d'être autorisés à rentrer chez eux. (Belga)