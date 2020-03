Le Super G prévu dimanche à Kvitfjell, en Norvège, comptant la Coupe du monde de ski alpin, a été annulé en raison des conditions météo, a indiqué l'organisation.Suite à l'annulation des finales programmées à Cortina d'Ampezzo du 18 au 22 mars, il s'agissait du dernier Super G de la saison. Le Suisse Mauro Caviezel remporte dès lors le classement du petit globe de la discipline pour la première fois de sa carrière avec 365 points, 3 de plus que l'Autrichien Vincent Kriechmayr. En ce qui concerne le classement général de la Coupe du monde, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde compte 54 points d'avance sur le Français Alexis Pinturault et 161 points sur un autre Norvégien, Henrik Kristoffersen. Il reste deux courses à disputer cette saison: un géant puis un slalom samedi et dimanche à Kranjska Gora (Slovénie). Pinturault et Kristoffersen étant des spécialistes des épreuves techniques, le suspense reste total. (Belga)