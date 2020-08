Le temps de la réflexion est arrivé pour Cristiano Ronaldo

"La saison s'est terminée plus tard que d'habitude mais plus tôt qu'attendu pour nous. C'est désormais le temps de la réflexion, d'analyser nos hauts et bas car le seul moyen de s'améliorer est de rester critique", a écrit Cristiano Ronaldo samedi soir sur Instagram au lendemain de l'échec de la Juventus en huitièmes de finale de la Ligue des Champions."Remporter la Serie A une nouvelle fois dans une année si compliquée est quelque chose dont nous sommes fiers", a ajouté le Portugais de 35 ans. "Sur le plan personnel, marquer 37 buts avec la Juventus et 11 pour la sélection me permet d'aborder le futur de manière ambitieuse avec le désir de faire encore mieux année après année. Mais les fans nous demandent plus. Et nous devons être à hauteur de ces attentes plus élevées. Que cette courte pause nous permette à tous de prendre les meilleures décisions pour l'avenir et de revenir plus forts et plus engagés que jamais." Vendredi, la Juventus a été éliminée par l'Olympique Lyonnais en huitièmes de finale. La Vieille Dame, championne d'Italie avec un point d'avance sur l'Inter, s'est pourtant imposée 2-1 à Turin mais a payé cher sa défaite 1-0 à l'aller. Dans la foulée, l'entraîneur Maurizio Sarri a été limogé et remplacé par Andrea Pirlo, ancien maître à jouer du milieu de terrain piémontais. (Belga)

