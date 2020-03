De larges éclaircies s'étendront encore, jeudi matin, sur la moitié est du pays et éventuellement aussi sur le centre, avec quelques bancs de brouillard. A l'ouest, les nuages bas et les brumes seront plus tenaces et pourraient laisser échapper quelques gouttes de bruine, selon les prévisions de l'IRM. Cet après-midi, le ciel deviendra nuageux partout. Quelques ondées localisées seront possibles au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, le temps restera généralement sec. Les maxima s'échelonneront entre 9 et 15 degrés. Le vent, lui, sera d'abord faible de direction variable, avant de graduellement s'orienter au secteur nord à nord-est et devenir faible à modéré.Vendredi, c'est un ciel nuageux qui nous attend mais le temps restera sec, à quelques gouttes près. Les maxima oscilleront de 6 à 11 degrés, voire 14 degrés dans l'extrême-sud. Samedi, la journée débutera avec une nébulosité abondante et encore quelques pluies sur le sud du pays. (Belga)