Il n'y aura pas de Tour des Alpes cycliste (2.Pro) cette année. L'organisation de la course par étapes italo-autrichienne a confirmé mercredi qu'il n'y aura pas de nouvelle date pour 2020. La 44e édition devait se dérouler du 20 au 24 avril mais avait été reportée mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus.L'organisation a ensuite annoncé qu'elle espérait trouver une nouvelle date cette année, mais entre-temps, l'accent a été mis sur 2021. "Il est clair que dans ces circonstances, nous ne sommes pas en mesure d'organiser le Tour des Alpes 2020 au niveau souhaité", a déclaré Giacomo Santini, président du GS Alto Garda organisateur. "Les conséquences de l'épidémie de Covid-19 et son impact sur le monde du sport nous ont placé devant un choix face auquel nous n'avions pas de réelle alternative. Nous tenons à remercier nos partenaires pour leur soutien continu. La santé et la sécurité des personnes passent avant tout. Les sports tels que le cyclisme sont confrontés à de sérieux défis. C'est pourquoi nous voulons maintenant déplacer nos objectifs à 2021, à notre date habituelle en avril". Le Russe Pavel Sivakov, Lauréat en 2019, reste pour l'instant le dernier vainqueur sur la liste d'honneur du Tour des Alpes. (Belga)