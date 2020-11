Le Tour Down Under 2021, première épreuve par étapes du WorldTour de la saison, est annulé, ont annoncé les organisateurs australiens dimanche en raison de la pandémie de coronavirus et de ses conséquences.Le Tour Down Under devait se dérouler du 14 au 24 janvier à Adelaïde. "Malgré tous nos efforts, c'est avec regret que nous devons annoncer que le Santos Tour Down Under n'aura pas lieu en 2022. Le cyclisme sera malgré tout bien présent dans les rues d'Adelaïde avec un petit festival local en janvier 2021", ont expliqué les organisateurs dans leur communiqué. "Nous devons composer avec le caractère international de l'épreuve qui rassemble environ 400 personnes d'équipes internationales", a justifié Hitaf Rasheed, directeur exécutif du comité d'organisation. "Mais l'épreuve reviendra au calendrier pour ouvrir le calendrier WorldTour en janvier 2022, avec l'entier soutien de l'UCI". L'ancien coureur australien, Stuart O'Grady est directeur de course pour la première fois sur cette épreuve par étapes remportée en janvier dernier par un autre Australien, Richie Porte (Trek Segafredo). La Cadel Evans Great Ocean Road Race, remportée en février dernier par Dries Devenyns (Deceuninck-Quick Step), est également annulée, ont annoncé dimanche aussi les organisateurs australiens de cette course d'un jour du WorldTour, disputée traditionnellement début février. (Belga)