L'ATP, en charge du tennis professionnel masculin, a publié mercredi une version remaniée de son calendrier 2021. Le tournoi sur terre battue de Houston, qui devait se dérouler du 5 au 11 avril, n'aura pas lieu. C'est la deuxième année de suite que le tournoi texan est annulé en raison de la pandémie de coronavirus.Deux tournois ATP 250 ont été ajoutés au calendrier 2021: Singapour et Marbella. Le tournoi sur surface dure de Singapour aura lieu du 22 au 28 février, juste après l'Open d'Australie, la même semaine que Montpellier et Cordoba. Le tournoi sur terre battue de Marbella est programmé du 5 au 11 avril, juste après le Masters 1000 de Miami. Le tournoi de Budapest, en Hongrie, est de son côté déplacé à Belgrade, la capitale de la Serbie. Il se tiendra sur terre battue du 19 au 25 avril. Par ailleurs, le tableau final du tournoi de Dubaï passera de 32 à 48 joueurs cette année. Les tableaux de qualifications des tournois d'Acapulco, Buenos Aires et Santiago accueilleront également plus de joueurs (32 au lieu de 16). (Belga)