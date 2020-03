La circulation ferroviaire entre Bruxelles et Liège risque d'être perturbée lundi matin car aucun train ne roule entre Louvain et Landen, dans les deux sens. Les travaux effectués durant le week-end à hauteur de Tirlemont ne sont en effet pas terminés, a indiqué Infrabel. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire n'est pas en mesure de préciser combien de temps cette situation va se prolonger.Des bus ont été mis à la disposition des navetteurs. Les trains en provenance de Liège sont déviés sur la ligne à grande vitesse vers la capitale, tandis que ceux venant de Hasselt passent par Aerschot pour rejoindre Louvain et Bruxelles. "De nombreux trains seront également supprimés", prévient Infrabel. (Belga)