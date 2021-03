"Le traitement de l'obésité ne doit plus jamais être considéré comme non-urgent", alertent les Drs Julien Mahieu et Maxime Mairiaux du Service de chirurgie digestive, thoracique et endocrine de la Clinique Saint-Jean. Pendant le confinement, les chirurgies non-urgentes n'ont pas pu avoir lieu, obligeant l'annulation et le report des opérations bariatriques de nombreux patients. Plus de la moitié d'entre eux (54%) ont par conséquent vu leur poids corporel augmenter au cours de cette période.Habituellement, pendant la période préopératoire, la grande majorité des patients perdent du poids grâce à des conseils diététiques et d'autres traitements. En période covid, la tendance est inverse, avec des prises de poids constatées pour plus de la moitié des patients. Cela s'explique notamment par une sédentarité accrue, une hyperphagie (appétit excessif et insatiabilité) liées à l'obligation de rester chez soi ou de travailler à la maison, la fermeture de salles de sport, la diminution des contacts avec les médecins et les équipes de soutien, ... "L'obésité est une maladie chronique complexe qui ne peut être corrigée simplement par l'alimentation et l'exercice. L'obésité peut amener les patients à souffrir de graves problèmes physiques, psychologiques et sociaux. Cette maladie est pourtant traitable, mais, comme toute maladie chronique, un traitement médical ou chirurgical spécifique et un suivi à long terme sont nécessaires", expliquent les Drs Mahieu et Mairiaux. Outre les plaintes physiques qui ont augmenté chez les patients, des souffrances psychologiques ont également été constatées pendant le confinement. "Nous soutenons donc que la chirurgie de l'obésité ne doit plus être considérée comme non-urgente. Cette pratique est encore stigmatisée par de nombreuses personnes et considérée par certains comme une 'chirurgie de confort' alors que cette maladie chronique peut entraîner des complications mortelles. De plus, l'obésité est largement reconnue comme un facteur aggravant pour les patients atteints du Covid", précisent les spécialistes. De tous les traitements chirurgicaux actuellement disponibles, la chirurgie bariatrique (comme par exemple le bypass) est celle qui donne les meilleurs résultats en termes de perte de poids à long terme (cinq ans et plus) et à très long terme (dix ans et plus), selon les Drs Mahieu et Mairiaux. (Belga)