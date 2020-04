Jan Frodeno a terminé son Tri@home, son triathlon Ironman à domicile en 8:33:40 samedi. Le triple champion du monde était non seulement heureux d'avoir réalisé ce défi, mais surtout du montant des dons qui ont été récoltés. "Parfois, vous avez besoin d'idées folles", a déclaré Frodeno.Le triathlète de 38 ans a récolté plus de 200.000 euros grâce à sa campagne. Il a nagé 3,86 kilomètres dans une piscine équipée d'un système de contre-courant, a parcouru 180 kilomètres à vélo sur un vélo d'intérieur et a terminé avec 42,2 kilomètres de course sur un tapis roulant dans son domicile de Gérone, en Espagne. Une partie de l'argent récolté servira à aider le personnel soignant de Gérone, en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. L'autre partie est destinée à l'organisation "Laureus Sports for Good". (Belga)