Le vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 peut être utilisé chez les personnes de plus de 18 ans sans limite d'âge supérieur, a confirmé mardi lors d'une conférence de presse en ligne Yves Van Laethem, président de la section de vaccination du Conseil supérieur de la santé.Le vaccin AstraZeneca n'était jusqu'ici pas autorisé pour les plus de 55 ans en Belgique, une décision prise voici quelques semaines en raison du manque de données sur l'efficacité du produit sur la population plus âgée. Depuis, les résultats d'études au Royaume-Uni et en Israël notamment ont cependant démontré que le vaccin protège bien les plus de 55 ans. (Belga)