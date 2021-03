Le vaccin anti-Covid de Johnson & Johnson est recommandé même dans les pays où circulent les variants du coronavirus plus contagieux, ont indiqué mercredi les experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)."Dans les pays où la propagation des variants est élevée et dans les pays où nous disposons maintenant d'informations sur l'utilisation de ce vaccin pour contrôler le SARS-Cov-2 causé par ces variants, nous vous recommandons de l'utiliser", a déclaré Alejandro Cravioto, président du groupe d'experts de l'OMS sur la vaccination, réuni pour juger de l'efficacité et sûreté du sérum développé par le géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson. (Belga)