Le temps restera nuageux mardi avec des averses au sud du sillon Sambre et Meuse, selon les prévisions de l'IRM. En Haute Ardenne, elles pourront même adopter un caractère hivernal. Dans les autres régions, les éclaircies seront parfois larges et le temps sec, à une petite ondée près. Les maxima seront compris entre 1 degré en Hautes Fagnes et 7 degrés dans le centre. Le vent d'ouest sera assez fort à fort dans l'intérieur, fort à très fort à la côte. Les rafales pourront atteindre 85 km/h.Ce soir et cette nuit, il fera sec sur la plupart des régions tandis que des averses hivernales persisteront en Ardenne. Les minima seront compris entre -3 degrés en Hautes Fagnes et 5 degrés sur l'ouest. Le vent d'ouest-sud-ouest deviendra modéré à l'intérieur du pays et fort à très fort au littoral. Les rafales souffleront à 70 km/h en soirée et à 60 km/h pendant la nuit. Mercredi, le ciel offrira de larges éclaircies, excepté en Ardenne où une averse hivernale restera possible. La nébulosité augmentera ensuite en cours de journée. Les maxima ne dépasseront pas 2 degrés en Haute Belgique et 8 degrés à la mer. Le vent sera modéré à assez fort d'ouest-sud-ouest mais plus fort au littoral, avec des pointes de 60 km/h. (Belga)