La ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block (Open Vld), a fait part lundi de son inquiétude face à la remontée du nombre de contaminations au coronavirus en Belgique ces derniers jours."Je me fais du souci, le virus reste dangereux. La population doit respecter les mesures (sanitaires) en place", a-t-elle commenté lundi en marge d'une visite auprès du nouveau centre de tests installé à Brussel Airport. "S'il y a plus de contaminations, je me fais toujours du souci", a ajouté la ministre. "Je sais que les mesures ne sont pas plaisantes, mais il est important que nous continuions à les respecter, surtout la quarantaine qui est très importante. Toutes les mesures doivent être respectées autant que possible. Les gens se revoient, les écoles ont rouvert, les clubs sportifs aussi. En conséquence, il y a plus de mobilité des personnes et cela redonne vigueur au virus, ce que l'on doit éviter". La ministre écarte toutefois l'imposition de nouvelles mesures. Pour elle, il est important que les mesures existantes soient bien respectées. "Elles doivent être maintenues, sans quoi nous ne parviendrons pas à maîtriser le virus. Il est très important que les gens réalisent que le corona reste un virus dangereux. Il y a toujours des hospitalisations, et des gens continuent à en mourir", a-t-elle souligné. (Belga)