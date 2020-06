Le volume de colis de bpost est resté très élevé depuis le début de la crise liée au coronavirus, a expliqué mercredi la porte-parole de bpost, Barbara Van Speybroeck. Comme une grande partie des magasins ont dû fermer en raison de la crise, davantage d'articles ont été commandés en ligne. Pour l'instant, il n'y a pas eu de baisse évidente du volume des colis alors que beaucoup de magasins ont rouvert. Le nombre de paquets à livrer par bpost est d'un demi-million lors des jours d'affluence.Pour l'instant, les opérations de bpost ne sont pas particulièrement affectées par l'absence pour cause de maladie des employés. Depuis quatre semaines, l'absentéisme est même revenu au niveau de l'année dernière. L'expédition de courrier et de colis vers des destinations hors Europe a été suspendue le 19 mars en raison de la pandémie. Depuis le 12 mai, bpost envoie toutefois des lettres et des colis aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Russie et en Chine. Depuis le 20 mai, bpost envoie aussi des lettres et des colis à Hong Kong, à Taïwan, au Japon, à Singapour et en Corée du Sud. Les envois de colis express font office d'exception: bpost peut toujours les envoyer dans tous les pays hors d'Europe car l'entreprise travaille avec des partenaires spécifiques pour ces envois. La société postale dit suivre "de près les développements structurels futurs". (Belga)