Le Gallois Elfyn Evans est sorti de la route lors de la 11e spéciale du Rallye de Monza, 7e et dernière épreuve du championnat du monde WRC dont il était le leader. Evans ne repartira pas samedi, ouvrant la voie du titre à Sébastien Ogier, son coéquipier chez Toyota.Le Français doit inscrire 15 points de plus qu'Evans pour décrocher son 7e titre mondial. En tête du Rallye, Ogier peut se contenter de gérer suite au renom pour samedi d'Elfyn Evans. Le Gallois est sorti de la route dans un virage sur une route enneigée et glissante le long d'une paroi rocheuse. "Les deux pilotes sont OK, mais ils ne repartiront pas aujourd'hui", a tweeté l'écurie Toyota Gazoo Racing WRT. Contraint de se retirer lui vendredi après avoir foncé dans un bloc de béton dans une chicane, Thierry Neuville, 3e au classement WRC, n'a pu repartir samedi comme le lui autorise le règlement. Sa Hyundai n'a pu en effet être réparée. "La seule chose que je me suis dite en passant à côté de sa voiture, c'est qu'il ne fallait pas qu'il m'arrive la même chose", a déclaré de son côté Sébastien Ogier au check point de cette ES11. "Il n'y avait pas grand-chose à faire dans le virage dans lequel il est sorti, qui était extrêmement glissant". L'ES 10, la spéciale précédente, avait été annulée en raison de la sortie de route du Norvégien Ole Christian Veiby dont la Hyundai bloquait la route. Ogier était leader devant l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai) et Evans. Au classement WRC, Evans comptait 111 points avant ce dernier rallye d'une saison écourtée par la crise sanitaire, pour 97 à Ogier et 87 à Neuville. Une victoire en Rallye rapporte 25 points. A noter aussi l'abandon de Maxime Potty et Loïc Dumont (Skoda Fabia R5), sortis de la route lors de la première spéciale de cette troisième journée de course. Le duo pointait alors en 35e position au classement général. (Belga)